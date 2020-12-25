Доктор Мясников высказался о повторном заражении коронавирусом

Переболеть коронавирусом и затем заболеть им еще раз в течение нескольких месяцев практически невозможно. Как заявил врач и телеведущий Александр Мясников, такие случаи единичны.
«Заболеть повторно по истечению всего нескольких месяцев маловероятно. Мы знаем единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции», — написал он в своем telegram-канале.
Врач подчеркнул, что положительный результат теста ПЦР без наличия симптомов еще нельзя считать повторным заболеванием, потому что «с тестами, как мы уже поняли, все непросто». «При 40% ложноотрицательных тестов сложно делать выводы о реинфекции», — добавил он.
В качестве примера Мясников привел исследование из Южной Кореи. Среди 108 переболевших коронавирусом пациентов, у которых тест затем вновь дал положительный результат, не было ни одного случая выявления вируса в клеточной культуре. Среди 790 контактировавших с ними человек также никто не заразился.
Ранее врач заявил об эффективности препарата Интерферон-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Это подтвердили клинические испытания.
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