Минтруда готовит россиянам дополнительный выходной день

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В 2021 году 31 декабря будет выходным, отметил Антон Котяков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минтруда РФ разработает поправки к Трудовому кодексу о выходном 31 декабря. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

«В 2021 году будут разработаны поправки в Трудовой кодекс в соответствии с поручением президента. Они позволят сделать 31 декабря выходным днем», — пишет сайт VSE42.Ru со ссылкой на Котякова.

При этом 31 декабря 2021 года точно будет выходным днем, отметил министр. Он напомнил, что соответствующее постановление правительства уже существует.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Глава государства отмечал, что работа в последний день года становится своеобразной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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