25 декабря 2020

Аналитик раскрыл, сколько будут стоить золото и серебро

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
В 2021 году золото, серебро и платина подорожают Фото: Анна Майорова © URA.RU

Золото и серебро, как и другие драгоценные металлы, в 2021 году продолжат рост после кризисного 2020 года. Подробнее о ценах рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

«Мы полагаем, что в 2021 году цены на желтый металл должны вырасти до 2000−2100 долларов за унцию. В 2021 году цены на серебро могут вырасти до 27 долларов за унцию», — пишет «Ридус» со слов Вязовского. Он также уточнил, что значительное удорожание ждет также платину. Курс этого драгметалла может увеличиться до 1100 долларов за унцию.

Сейчас стоимость золота составляет 1 882 долларов за унцию, а серебра — 25 долларов. По данным на утро 26 декабря, стоимость платины — 1 032 долларов за унцию.

Ранее сообщали, что удорожание в 2021 году ждет также нефть. Всемирный банк предполагает, что нефть поднимется до 44 долларов за баррель.

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© Служба новостей «URA.RU»
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