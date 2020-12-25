В России упростят получение выплат на второго ребенка

При подаче заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребенка хотят разрешить не подавать справку о доходах. Соответствующий проект Пенсионного фонда России (ПФР) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Эти сведения можно получить напрямую из налоговой службы», — говорится в пояснительной записке. Выплата из материнского капитала положена семьям в которых размер дохода на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума, напоминает «Парламентская газета». По заявлению, средства могут получить россияне, у которых родился или был усыновлен второй ребенок с 2018 года. Их выплачивают, пока ему не исполнится три года.
С января маткапитал проиндексируют на 3,7%. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года. На эту сумму претендуют также семьи, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила выдавать материнского капитал отцам- одиночкам в случае смерти или лишения родительских прав матери-иностранки, пишет «
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