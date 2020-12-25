25 декабря 2020

В России упростят получение выплат на второго ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, мама с ребенком, детская коляска, мама с коляской
Выплаты из материнского капитала можно будет получить без справки о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При подаче заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала на второго ребенка хотят разрешить не подавать справку о доходах. Соответствующий проект Пенсионного фонда России (ПФР) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Эти сведения можно получить напрямую из налоговой службы», — говорится в пояснительной записке. Выплата из материнского капитала положена семьям в которых размер дохода на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума, напоминает «Парламентская газета». По заявлению, средства могут получить россияне, у которых родился или был усыновлен второй ребенок с 2018 года. Их выплачивают, пока ему не исполнится три года.

С января маткапитал проиндексируют на 3,7%. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года. На эту сумму претендуют также семьи, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила выдавать материнского капитал отцам- одиночкам в случае смерти или лишения родительских прав матери-иностранки, пишет «РАПСИ». В период с 2017 по 2019 год, было принято 138 решений об отказе в выдаче сертификатов на семейный капитал этим отцам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...