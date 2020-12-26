Вдову Табакова экстренно госпитализировали

Врачи скорой направили Марину Зудову в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вдова погибшего советского и российского актера Олега Табакова актриса Марина Зудина попала в больницу с нарушением кровотока в головном мозге. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вдову актера Олега Табакова Марину Зудину экстренно доставили в больницу», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что у Зудиной обнаружили нарушения работы головного мозга. По информации источника, это связано с нарушением кровообращения.

Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, пытались помочь Зудиной на месте. Однако актрису пришлось доставить в больницу.

Зудиной исполнилось 55 лет. В 2006 году она получила звание народной артистки России. Ранее Зудина опубликовала архивное фото с Табаковым, передает агентство Nation News. Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.