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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:00  20 апреля 2018 0

Табаков посмертно удостоен почетной премии за мировой вклад в кинематограф

Прощание со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной. Москва, табаков олег
Актера посмертно наградили специальным призом ММКФФото: Антон Белицкий © URA.RU

Советский и российский актер Олег Табаков посмертно удостоился специального приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф.

«Специальный приз Золотой Святой Георгий получает мой коллега по сцене, учитель Олег Павлович Табаков», — заявил ведущий церемонии открытия кинофестиваля актер Игорь Верник.

Награду вручал ученик Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков, который признался, что его учитель оказал большое влияние на его творческую жизнь и поблагодарил за подаренную ему судьбу, передает «Национальная служба новостей». Приз получил сын Олега Табакова, артист Павел, который отметил символичность награды. «Завтра 40 дней и будет вдвойне памятно, что это было сделано накануне. Он будет рад», — отметил актер.

Напомним, 12 марта Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актера госпитализировали еще в ноябре прошлого года — у него диагностировали сепсис, а также воспаление легких.

Александр Черноскутов
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