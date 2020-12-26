Адвокат: какие штрафы ждут россиян в Новый год из-за пандемии

В Самарской области во время новогодней ночи можно шуметь до трех часов ночи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиянам грозят штрафы за нарушение тишины в новогоднюю ночь из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов.

«Если правоохранители обнаружат в месте источника шума многочисленную компанию, то нарушителям грозят существенные штрафы, а организаторам (если это бар или ресторан) еще и приостановление деятельности», —приводят слова Сухова «Российская газета». За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, если это привело к массовому заболеванию, могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей, приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до двух лет. За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов при угрозе распространения болезни виновные штрафуются на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, а организации — от 500 до 700 тысяч.

Он также рассказал, что согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, в России в России после 23:00 запрещено шуметь. Громкость звука в ночное время не должна превышать спокойную человеческую речь. В Москве можно нарушать запрет только в случае чрезвычайной ситуации или ликвидации аварии. В Самарской области в новогоднюю ночь официально можно шуметь до трех часов ночи. Сухов отметил, что в Оренбурге запрещено собираться в квартире в компании более 10 человек.

В ЯНАО приняли новый законопроект о тишине. Теперь запрещено шуметь с 13:00 до 15:00. В будние дни в регионе на два часа увеличилось время тишины — с 22:00 до 8:00, а выходные до 10.00. За нарушение порядка можно получить штраф в размере 3 500 рублей. В Госдуму РФ внесен законопроект, дополняющий Жилищный кодекс РФ, пишет РАПСИ . Согласно новой статье, в многоквартирных домах жильцов хотят обязать соблюдать тишину ночью и предупреждать соседей о ремонтных работах.