Диетолог назвала 5 правил идеального новогоднего стола

Для новогоднего стола стоит заменить ингредиенты в оливье на более традиционные, вместо мясной нарезки сделать фруктовую тарелку, а пятикилограммовую индейку заменить на небольшую утку с яблоками. Советами об идеальном новогоднем столе поделилась диетолог, заведующий кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова.
- Диетолог предлагает россиянам заменить вареную колбасу в оливье на традиционное мясо — отварную куриную грудку или говядину. «В сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца», — поделилась адаптированным рецептом другого традиционного салата Дядикова.
- Рекомендуется также не злоупотреблять мандаринами. «Сок мандарина достаточно агрессивен», — предупреждает она. А во фруктовую тарелку, которая идеально заменит мясную или сырную нарезку, стоит добавить виноград и орехи.
- Вместо пятикилограммовой индейки лучше запечь утку с яблоками. При этом яблоки и сухофрукты лучше положить рядом с птицей, а не закладывать внутрь.
- Для людей, соблюдающих рождественский пост, диетолог рекомендует заменить мясо на рыбу, например, красную. Ее можно запечь в фольге в духовке, также можно приготовить фаршированную рыбу или заливную.
- Дядикова также советует убрать соленья и маринады с новогоднего стола. «Они содержат ударное количество соли и уксуса. Лучше заменить их свежими овощами», — считает она.
Первого января диетолог рекомендует принять душ и съесть вместо вчерашних салатов суп, например, хаш. «Концентрированный бульон из говяжьих внутренностей, его долго варят, он богат веществами, которые стимулируют работу желудка. В Греции, например, делают куриный бульон, исключительно из петуха, пополам с вином. Через 15 минут отмечается улучшение физического состояния», — предлагает она.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что салаты с майонезом, яйцами, мясом и морепродуктами являются самыми опасными блюдами новогоднего стола. Врачи также советуют отказаться от газированных напитков и шампанского в новогоднюю ночь, сообщают «Невские новости». Однако, понимая традиционность этого алкогольного напитка, эксперты дали советы «Пятому каналу», как правильно выбрать и открыть шампанское.
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