26 декабря 2020

Ученые в РФ создадут аналог препарата, спасшего Трампа от COVID

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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Разработкой препарата займется центр имени Гамалеи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Центр имени Гамалеи получит грант на разработку нового препарата для лечения коронавирусной инфекции. Его аналогом лечился президент США Дональд Трамп.

«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от коронавируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал директор центра Александр Гинцбург ТАСС. Планируется, что к концу следующего года или даже к осени будут оглашены первые результаты.

Центр также разрабатывает новую вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. При этом Гинцбург заявил, что они создают различную химию, которая будет защищать от внутрибольничных инфекций, которые становятся основной причиной смерти пациентов в стационаре.

Ранее Трамп заразился коронавирусом и был госпитализирован. Там он прошел лечение ремсивиром, который FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) одобрили для использования, пишет «Национальная служба новостей». После выздоровления президент распорядился обеспечить больницы этим лекарством бесплатно, уточняет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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