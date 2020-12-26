Ученые в РФ создадут аналог препарата, спасшего Трампа от COVID

Центр имени Гамалеи получит грант на разработку нового препарата для лечения коронавирусной инфекции. Его аналогом лечился президент США Дональд Трамп.
«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от коронавируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — рассказал директор центра Александр Гинцбург ТАСС. Планируется, что к концу следующего года или даже к осени будут оглашены первые результаты.
Центр также разрабатывает новую вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. При этом Гинцбург заявил, что они создают различную химию, которая будет защищать от внутрибольничных инфекций, которые становятся основной причиной смерти пациентов в стационаре.
Ранее Трамп заразился коронавирусом и был госпитализирован. Там он прошел лечение ремсивиром, который FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) одобрили для использования, пишет «Национальная служба новостей». После выздоровления президент распорядился обеспечить больницы этим лекарством бесплатно, уточняет «Пятый канал».
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