В России от коронавируса скончались более 550 человек за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 284 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Погибли за сутки 552 человек, а выздоровели 24 390 россиян. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 3 050 248 россиян, из них 2 450 829 победили инфекцию, скончались 54 778.
Москва остается лидером по числу заболевших в стране. За сутки в столице диагноз подтвердился у 6 620 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 761). Тройку замыкает Московская область (+1 609).
В регионах УрФО наибольший прирост пациентов с COVID-19 наблюдался в Свердловской области — 409 случая за сутки. На втором месте оказался Пермский край (+333), на третьем — Челябинская область (+311). Затем идут ХМАО (+223), ЯНАО (+174) и Тюменская область (+159). Меньше всего зараженных в Курганской области (+105).
Тем временем в России создадут аналог препарата, которым президент США Дональд Трамп вылечился от коронавируса. При этом в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса не последняя, сообщает «
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