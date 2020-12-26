Маркетолог рассказал, как сэкономить на покупке техники в кризис

Распродажи будут выгодны как покупателям, так и продавцам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России в 2021 году техника подорожает на 10%. Президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, как можно сэкономит на ее покупке.

«Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника, Новогодней распродажи», — сказал Березин. По его словам, такие мероприятия проводятся для стимулирования спроса и продаж. Маркетолог подчеркнул, что семьям, у которых бюджет ограничен, удается с помощью такого метода сберечь собственные средства. При этом эксперт рекомендовал не совершать покупки впрок, поскольку в случае ненадобности для собственного пользования, технику будет невозможно выгодно продать.

Президент Гильдии маркетологов считает, что в 2021 году стоит ожидать, что товары этой категории подорожают приблизительно на 10%. Это произойдет из-за изменения курса рубля относительно доллара и евро.

Все экономические проблемы 2021 года будут из-за падающих доходов населения, считает экономист Константин Юрченко. «Людей, которые смогут себе позволить дорогостоящие покупки, будет все меньше. Страна вступает в эру осторожного потребления и экономных расходов», — отметил специалист. По его мнению, заметное удорожание техники возможно только после обвала рубля, но он уверен, что этого не произойдет в ближайшее время. Экономист подчеркнул, что продавцы не смогут сильно повышать цены, так как в период кризиса это приведет к полному отказу от покупок.

Ранее экономисты сообщили, что с 2021 года могут подорожать конфеты, алкоголь и вода. Частично это связано с введением маркировки на продукты. Согласно прогнозу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, в РФ ожидается рост цен на жилье, пишет « Царьград ». В среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах — почти на 10 тысяч рублей.