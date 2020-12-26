Инсайд: журналистка Маклакова пойдет в мэры Екатеринбурга

Инсайдер URA.RU сообщил, что Оксана Маклакова планирует участвовать в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Главный редактор Е1.ru Оксана Маклакова планирует принять участие в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Маклакова планирует принять участие в конкурсе. Пока стоит вопрос подала ли она документы, или еще планирует это сделать», — сообщил URA.RU инсайдер.

Телефон Маклаковой оказался недоступен. Корреспондент URA.RU задал вопросы главному редактору Е1.ru в Facebook. На момент публикации ответа не последовало.

22 декабря глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально подал в отставку. Он был мэром уральской столицы с сентября 2018 года. Высокинский согласился перейти на работу в областное правительство. Обязанности главы города сейчас исполняет первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который перешел в мэрию 21 декабря. Сам конкурс пройдет 1 февраля.

Оксана Маклакова стала главным редактором Е1.ru в августе 2019 года. До этого она работала на ЕТВ, 41 канале и радио «Серебряный дождь».