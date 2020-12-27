Доктор отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Человечество ожидает не самый простой 2021 год и пандемия — не самое страшное. Об этом в своем Instagram написал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и при этом вырождаться в банальное ОРЗ. «Но вот что я, к сожалению, вижу, так это то, что нас не отпустят. Будут вязаться к любым, даже безобидным мутациям, толковать по-своему статистику и запугивать, запугивать, запугивать», — отметил врач. Он отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации.

«А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то еще. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее. „До основания, а затем…“. Очень хочу ошибиться!» — подытожил он.

Ранее доктор Мясников назвал антибиотики, приводящие к глухоте. Среди них — «Гентамицин» и другие лекарственные средства из группы аминогликозидов. Мочегонные лекарства также могут стать причиной потери слуха, например «Фуросемид». Телеведущий объяснил, что такой вид препаратов воздействуют на слуховой нерв. Также ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов.