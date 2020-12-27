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Самое актуальное в Челябинской области на 28 декабря. Прошел чемпионат по фигурному катанию, Карталы остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чемпионато России по фигурному катанию. Челябинск, фигурное катание
В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котельная в Карталах не выдержала перегрузок в сети — дороги в регионе будут ремонтировать — завершился турнир по фигурному катанию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

В Карталах исчезло отопление

  • Тысячи жителей Карталов остались без отопления из-за скачка электроэнергии. Из-за перебоев в сети на котельной произошел гидравлический удар.

В области отремонтируют дороги

  • Регион получит около двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги на ремонт дорог будут поступать частями в течение трех лет. Такое решение было принято правительством РФ.

Чемпионат по фигурному катанию завершен

  • На чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске, «золото» завоевала фигуристка из Москвы Анна Щербакова. В соревнованиях танцоров сильнейшей стала пара Александра Степанова и Иван Букин, среди спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в мужском одиночном катании — Михаил Коляда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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