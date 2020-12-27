В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котельная в Карталах не выдержала перегрузок в сети — дороги в регионе будут ремонтировать — завершился турнир по фигурному катанию. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

В Карталах исчезло отопление

Тысячи жителей Карталов остались без отопления из-за скачка электроэнергии. Из-за перебоев в сети на котельной произошел гидравлический удар.

В области отремонтируют дороги

Регион получит около двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги на ремонт дорог будут поступать частями в течение трех лет. Такое решение было принято правительством РФ.

Чемпионат по фигурному катанию завершен

На чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске, «золото» завоевала фигуристка из Москвы Анна Щербакова. В соревнованиях танцоров сильнейшей стала пара Александра Степанова и Иван Букин, среди спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в мужском одиночном катании — Михаил Коляда.