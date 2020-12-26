Стало известно имя победителя чемпионата РФ по фигурному катанию

Завершилась соревновательная часть чемпионата России в Челябинске (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото чемпионата России, который проходит в Челябинске. Она выступала в женском одиночном катании.

«По сумме оценок за короткую и произвольную программы на чемпионате России в Челябинске она заработала 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,10), третье — Александра Трусова (246,37)», — пишет «Интерфакс».

В беседе с журналистами она призналась, что перед произвольной программой на чемпионате ее тревожило самочувствие. Незадолго до турнира спортсменка перенесла пневмонию. После короткой программы на первенстве страны у нее была одышка, а во время прогона произвольной программы допустила ошибки. «Я счастлива, что все получилось. Я приучила себя не думать ни о чем плохом. Тренировка не задалась, скорее, мое самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось», — приводит ТАСС слова Щербаковой.

Женским одиночным катанием завершилась соревновательная часть чемпионата в Челябинске. В соревновании танцоров турнир выиграла пара Александра Степанова/Иван Букин, среди спортивных пар победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в мужском одиночном катании — Михаил Коляда.