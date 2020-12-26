26 декабря 2020

Под Челябинском произошла авария на котельной. Мерзнут тысячи людей, больница с пациентами и детсады

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Оставшуюся без тепла больницу отапливают электрообогревателями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тысячи жителей челябинского города Карталы остались без отопления. По данным регионального управления МЧС, вечером 26 декабря из-за скачка электроэнергии на котельной произошел гидравлический удар.

«Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек и 9 социально-значимых объектов: одна больница, в которой находится 66 человек (20 персонала и 46 больных), шесть детских садов и две школы», — сообщили в ведомстве.

Всего в газовой котельной находится четыре котла (два основных и два резервных). Основные выведены из работы, сейчас специалисты подключают резервные и восстанавливают поврежденные трубы. Часть людей из больницы направлены на амбулаторное лечение, в стационаре остаются 61 человек. В 14 палатах установлено 22 электрообогревателя. Температура воздуха в помещениях составляет +19 градусов.

«На случай ухудшения обстановки предусмотрена транспортировка больных автомобилями СМП в гинекологическое и наркологическое отделение, здание которых запитаны от другой котельной», — добавили в МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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