«ЖКХ Контроль»: как сэкономить на коммунальных услугах

Россиянам дали советы, как сэкономить на коммунальных услугах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снизить стоимость расходов на коммунальные услуги помогут светодиодные лампочки и датчики движения. Об этом заявила исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Легче всего, пожалуй, экономить на своей квартире. Надо поставить светодиодные лампочки, если вы забываете выключать за собой свет, еще и датчик движения по квартире. Он стоит недорого, но сам будет выключать за вас свет», — цитирует Разворотневу газета «Собеседник».

Также она посоветовала не ставить холодильник рядом с плитой или батареей. По словам эксперта, при такой расстановке будет потребляться меньше электричества. Специалист напомнила, что неработающий, но включенный в розетку прибор, все равно потребляет энергию. «Телевизор за год может съесть электроэнергии на тысячу рублей. Даже оставленная в сети зарядка от телефона потребляет электричество», — подчеркнула Разворотнева. Кроме этого, исполнительный директор рекомендует не включать воду во время чистки зубов и протирать бумажными салфетками тарелки перед. Так, по словам специалиста, потребуется меньше воды.

Она отметила, что самые большие коммунальные траты связаны с расходами на тепло. Однако чтобы сэкономить на этой строке в квитанции, придется решать вопрос всем домом. «Нужно проводить собрание собственников и принимать решения. Как минимум нужно поставить регулирующие температуру приборы, чтобы тепла поступало столько, сколько нужно, не больше», — подчеркнула Разворотнева.

Ранее стало известно, что рост долгов россиян за коммунальные платежи продолжится после увеличения оплаты ЖКУ в 2021 году на 4%. Однако, как сказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, перед выборами президента в 2024 году государство может взять эти долги на себя.