Антон Птушкин не знал о популярности своей соведущей в шоу «Орел и решка» Фото: Instagram, Антон Птушкин

Экс-ведущий шоу «Орел и решка» Антон Птушкин познакомился со своей коллегой, блогером Настей Ивлеевой в курилке за час до съемок программы. Об этом трэвел-блогер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Птушкин вел программу «Орел и решка» в 2017 и 2018 годах. Дудь спросил телеведущего, понимал ли он, что его взяли на шоу «вторым номером под Ивлееву». «Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. Мы познакомились в курилке за час до записи первой программы. Мне говорили, что будет блогер Настя Ивлеева. Я же не в теме. Этих блогеров развелось. Увидел обычную девчонку», — вспомнил Птушкин. Он также признался, что первое время они не могли найти общий язык. Но Ивлеева стала «бро» после всех трудностей, которые они вместе прошли, отметил Птушкин.

Экс-ведущий «Орла и решки» заявил, что Ивлеева, в отличие от него, умеет импровизировать в кадре. А самому Птушкину нужно подготовить тест перед съемками.

Ранее Ивлеева поделилась архивным фото со съемок «Орла и решки». По ее словам, снимок был сделан почти четыре года назад, когда девушка еще не была настолько популярной, как сейчас.

В прошлые выходные Ивлеева, Юлия Коваль и блогер Эльдар Джарахов выступили на корпоративе сельского дома культуры. Праздник состоялся в деревенской хинкальной.