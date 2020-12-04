Ивлеева показала архивное фото из «Орла и решки»

Настя Ивлеева показала фото, сделанное незадолго до ее популярности Instagram, Настя Ивлеева

Российская блогерка и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала свое фото, сделанное до того, как она стала популярной. Снимок более чем трехлетней давности девушка разместила в своем Instagram.

«Это я на Решке 3,5 года назад! Сейчас я еду в аэропорт, после очередного, отснятого сезона! Девчата, the end. Или нет… Я столько раз зарекалась, просто меня ошарашила эта цифра — 4 года!» — подписала Ивлеева пост. Она впервые появилась в шоу в 2017 году.

На снимке телеведущая сидит с наушниками и корчит рожицу в камеру. Ивлеева призналась, что рада быть частью проекта «Орел и решка», благодаря которому она и прославилась. Поклонники блогерки засыпали ее комплиментами, они считают, что Ивлеева становится лучше с каждым годом.

Также недавно девушка поделилась своими фотографиями до похудения, напоминает агентство Nation news. Примечательно, что после начала нового сезона шоу «Орел и решка» зрители начали критиковать Ивлееву за ее поведение, пишет телеканал 360. Также, незадолго до этого, на телеведущую даже завели дело.