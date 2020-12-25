Ивлеева и Джарахов устроили вечеринку в сельском кафе. Видео

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Вечеринка Самиздата. (часть). Екатеринбург, дискотека, шар, вечеринка
Настя Ивлеева рассказала, как спела на корпоративе сельского дома культуры (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущие Настя Ивлеева, Юлия Коваль и блогер Эльдар Джарахов выступили на корпоративе сельского дома культуры. Праздник состоялся в деревенской хинкальной. Об этом Ивлеева сообщила в сторис в Instagram.

«Наше съемочное путешествие продолжается. Заехали пожрать в случайную хинкальную, а тут корпоратив местного дома культуры. И мы, так получилось, взяли микрофоны и спели для них песню „Дискотеки авария“ „Новогодняя“. Они подумали, что их босс заказал нас на корпоратив для своей команды. Поздравили ребят и пошли жрать», — рассказала Ивлеева.

В ходе рассказа телеведущая не смогла точно сказать, где именно находится заведение. Ивлеева называла варианты «Дзержинск» (город в Нижегородской области) и «поселок Добровольный» (населенный пункт в республике Мордовия). Однако на одной из историй Ивлеевой был поставлен геотег деревни Дроздово в Московской области.

Ивлеева отправилась на съемки одного из своих проектов. Ранее телеведущая сообщала, что до конца 2020 года закроет все свои существующие проекты, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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