Телеведущие Настя Ивлеева, Юлия Коваль и блогер Эльдар Джарахов выступили на корпоративе сельского дома культуры. Праздник состоялся в деревенской хинкальной. Об этом Ивлеева сообщила в сторис в Instagram.
«Наше съемочное путешествие продолжается. Заехали пожрать в случайную хинкальную, а тут корпоратив местного дома культуры. И мы, так получилось, взяли микрофоны и спели для них песню „Дискотеки авария“ „Новогодняя“. Они подумали, что их босс заказал нас на корпоратив для своей команды. Поздравили ребят и пошли жрать», — рассказала Ивлеева.
В ходе рассказа телеведущая не смогла точно сказать, где именно находится заведение. Ивлеева называла варианты «Дзержинск» (город в Нижегородской области) и «поселок Добровольный» (населенный пункт в республике Мордовия). Однако на одной из историй Ивлеевой был поставлен геотег деревни Дроздово в Московской области.
Ивлеева отправилась на съемки одного из своих проектов. Ранее телеведущая сообщала, что до конца 2020 года закроет все свои существующие проекты, передает телеканал 360.
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