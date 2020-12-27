ЯНАО побил рекорд по частоте смертей от коронавируса

На Ямале подтверждено 31 418 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Смерти пациентов с COVID в ЯНАО продолжаются 19 дней подряд. За этот период умерли 47 ямальцев.

Летальные случаи, подтвержденные за последние сутки, зарегистрированы в двух городах. «В Ноябрьске умерли женщина 77 лет и мужчина 61 года. В Новом Уренгое не стало 59-летней пациентки», — говорится в сообщении оперативного штаба. С начала пандемии в ЯНАО скончались 325 человек.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 174 жителя округа. Крупные вспышки произошли в Новом Уренгое и Пуровском районе, где зафиксировали по 24 случая. В Ноябрьске инфекцию подхватили 23 горожанина. В Муравленко заболели 17 человек, в Салехарде — 11. Всего в ЯНАО подтверждено 31 418 случаев коронавируса, вылечились 23 919 пациентов. Ситуация с заражениями постепенно идет на спад.

Последние два месяца, с середины октября, в ЯНАО продолжается мощная волна смертей. С того момента в округе умерли 217 пациентов. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 60,3 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.