Смертность от коронавируса в ЯНАО достигла трагической отметки

На Ямале подтвержден 29 791 случай коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число жителей ЯНАО, скончавшихся от вызванных коронавирусом осложнений, достигло 300 человек. За последние сутки в регионе умерли три пациента. Об этом сообщил окружной оперативный штаб.

В Салехарде, по данным оперштаба, скончалась 72-летняя горожанка. На Новый Уренгой пришлось два летальных случая: умерли 59-летняя женщина и мужчина 49 лет. Смерти ямальцев безостановочно продолжаются последнюю неделю. С 10 декабря умерли 19 пациентов — в среднем по два в день. Крупные города ЯНАО продолжают лидировать по числу смертей.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 188 жителей округа. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где зафиксировали 23 случая. Еще по 19 человек заболели в Надымском районе и Муравленко. На Ноябрьск пришлось 18 эпизодов, а в Салехарде инфекцию подхватили 15 жителей. С начала пандемии в ЯНАО подтвержден 29 791 случай, вылечился 21 891 пациент. Ситуация с заражениями стабилизируется последний месяц, Ямал близок к выходу на плато.

В середине октября в ЯНАО началась мощная волна смертей. С того времени в округе умерли 192 пациента. Таким образом, за два месяца на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 55,7 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.