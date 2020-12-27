Экс-глава «ВСМПО-Ависма» вернет компании миллиарды в Новый год

С Михаила Воеводина (на фото слева) корпорация изначально требовала четыре миллиарда рублей Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Бывший генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин выплатит компании 1,7 млрд рублей по делу о взыскании убытков. Об этом говорится в материалах электронного правосудия.

«Ответчик (Михаил Воеводин) обязуется в срок до 31 декабря 2020 года выплатить истцу денежную сумму в размере 1,69 млрд рублей путем безналичного перечисления денежных средств», — говорится в постановлении суда об утверждении мирового соглашения.

В пресс-службе корпорации URA.RU сообщили, что решение по сумме было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки. О перечислении средств на счета компании там не сообщили.

Важно отметить, что мировое соглашение предусматривает снижение требований корпорации к ее экс-гендиректору на 250 млн рублей. Иск в середине октября «ВСМПО-Ависма» направила с требованием взыскать четыре миллиарда рублей. Позже компания согласилась снизить сумму требований в два раза — до 1,95 млрд рублей. В результате стороны сошлись на сумме в 1,69 млрд рублей.

Поводом для иска стали «неразумные и недобросовестные» сделки корпорации за 2017—2019 годы (время руководства Воеводина) по продаже ферротитана и титановой стружки, отмечает «Коммерсант». Это же подтверждают инсайдеры URA.RU. По их данным, бывший гендиректор корпорации мог быть замешан в завышении закупочных цен для предприятия.

Ранее МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма». Фигуранты расследования не раскрывались, но, по данным «Ростеха», одним из подозреваемых является Воеводин.