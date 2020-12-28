Xiaomi выпустит новые смартфоны без зарядки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки транспорта и видеонаблюдение от МЕГАФОНа. Свердловская область, Нижняя Тура, зарядка телефона
По словам Лэй Цзюнь, у большинства людей и так много зарядных устройств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайская компания Xiaomi выпустит смартфоны Xiaomi Mi 11 без зарядки. Об этом заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в соцсети Weibo.

«Мы приняли важное решение: в ответ на технологический вызов и в целях защиты окружающей среды Xiaomi Mi 11 выйдет без зарядного устройства», — сообщил Лэй Цзюнь. По его словам, у большинства людей и так много лишних адаптеров питания.

Ранее от зарядных устройств в комплекте отказалась компания Apple. В компании объяснили, что это сделано в рамках заботы об экологии. Однако Xiaomi посмеялись над конкурентами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...