Xiaomi выпустит новые смартфоны без зарядки

Китайская компания Xiaomi выпустит смартфоны Xiaomi Mi 11 без зарядки. Об этом заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в соцсети Weibo.
«Мы приняли важное решение: в ответ на технологический вызов и в целях защиты окружающей среды Xiaomi Mi 11 выйдет без зарядного устройства», — сообщил Лэй Цзюнь. По его словам, у большинства людей и так много лишних адаптеров питания.
Ранее от зарядных устройств в комплекте отказалась компания Apple. В компании объяснили, что это сделано в рамках заботы об экологии. Однако Xiaomi посмеялись над конкурентами.
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