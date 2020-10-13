Apple начала вторую за эту осень презентацию новой техники. Ожидается, что на мероприятии продемонстрируют новый iPhone 12.
Также ожидается анонс умной колонки Apple HomePod Mini, умных меток AirTags, приставки Apple TV и компьютеров Mac на базе ARM. Ранее сообщалось, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти. Цены на новые модели будут варьироваться от 51 до 110 тысяч рублей. Прямую трансляцию презентации можно посмотреть на youtube-канале компании.
Компания Apple предложила дополнительную гарантию для своей техники, по которой можно два раза в год ремонтировать телефон по сниженной цене, пишут «Невские новости». Стоить она будет от 2 990 рублей до 29 990 рублей.
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