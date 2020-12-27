В Тюмени ждут приезда полпреда Якушева на Новый год

Приезд полпреда Владимира Якушева в Тюмень — одна из самых обсуждаемых новостей среди тюменских чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени представители верхушки власти с нетерпением ждут приезда полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, который планирует провести в Тюмени часть праздничного отпуска. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Зная любовь полпреда к столице региона, вип-чиновники надеются добиться аудиенции у полпреда.

«Якушев любит Тюмень, и с удовольствием проводит здесь отпуска. Высшие должностные лица надеются, что этот год не станет исключением, и полпред проведет праздничные дни в столице. Задача у „випов“ одна — постараться пересечься с представителем президента и в неформальной обстановке попросить у него помощи в сложных вопросах. Традиция принимать важные решения „за столом“ для политических элит все еще актуальна», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он также добавил, что возможный приезд Якушева в Тюмень стал второй по популярности темой для обсуждения в кабинетах тюменских властей. Первое место все еще за недавним посланием губернатора Моора.

При этом точных сведений о маршрутах Владимира Якушева в праздники пока нет. «О том, как Владимир Владимирович планирует встречать Новый год информации пока нет. Обычно он делает это в кругу семьи — это очень давняя традиция. Что он будет делать в начале января пока не ясно, зависит в целом от ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе аппарата уральского полпреда.