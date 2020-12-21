Губернатор Моор раздал поручения правительству на 2021 год

Губернатор Тюменской области обозначил приоритетные задачи на 2021 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил правительству в 2021 году сохранить рабочие места и доходы населения, а также при первой возможности приступить к восстановлению экономики региона. Эти и другие задачи он обозначил во время ежегодного послания к региональному парламенту.

«Важно сделать правильные выводы. Не сидеть, сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой, а перегруппировать наши силы и определить новые точки их приложения. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей», — заявил глава региона во время своего выступления.

Среди стратегических ориентиров на 2021 год губернатор Моор отметил обеспечение максимального сбережения человеческой жизни и здоровья, сохранение рабочих мест и доходов населения, восстановление региональной экономики и формирование условий для дальнейшего ее развития. Также глава региона поручил правительству принять меры для поддержки бизнеса и сделать все для того, чтобы ключевые проекты Тюменской области были завершены в срок. Среди таких он отметил тобольский аэропорт, комплекс по производству, хранению и отгрузке природного сжиженного газа и научно-технический центр в Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о провалах региональных властей. Он отметил, что в регионе упали реальные денежные доходы населения и валовый продукт.