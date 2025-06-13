Экстренное предупреждение выпущено для тюменцев

Грозы, град и ветра ожидаются на юге области
В Тюменской области в течение дня 14 июня, а также в ночь на 15 июня ожидается опасная погода. На регион обрушится ливень, крупный град, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Предупреждение опубликовано в telegram-канале регионального Управления МЧС.
«По данным Тюменского ЦГМС в течении дня 14 июня 2025 года местами по югу Тюменской области ожидается опасное явление — очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», — говорится в сообщении. Также ожидаются грозы, а порывы ветра усилятся до 25 м/с.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!