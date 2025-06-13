13 июня 2025

Экстренное предупреждение выпущено для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы, град и ветра ожидаются на юге области
Грозы, град и ветра ожидаются на юге области Фото:

В Тюменской области в течение дня 14 июня, а также в ночь на 15 июня ожидается опасная погода. На регион обрушится ливень, крупный град, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Предупреждение опубликовано в telegram-канале регионального Управления МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС в течении дня 14 июня 2025 года местами по югу Тюменской области ожидается опасное явление — очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», — говорится в сообщении. Также ожидаются грозы, а порывы ветра усилятся до 25 м/с.

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В Тюменской области в течение дня 14 июня, а также в ночь на 15 июня ожидается опасная погода. На регион обрушится ливень, крупный град, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Предупреждение опубликовано в telegram-канале регионального Управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС в течении дня 14 июня 2025 года местами по югу Тюменской области ожидается опасное явление — очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», — говорится в сообщении. Также ожидаются грозы, а порывы ветра усилятся до 25 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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