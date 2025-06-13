Школьник получил травму ноги
Вечером 13 июня во дворе дома на улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени автомобиль Mazda сбил восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Ребенок неожиданно выехал из-за автомобиля
«8-летний велосипедист сбит вчера автомобилем Mazda во дворе дома по улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени. Предварительно, школьник выехал на проезжую часть во дворовой территории из-за припаркованного транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП ребенок получил травму ноги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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