13 июня 2025

В Тюмени иномарка сбила 8-летнего ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник получил травму ноги
Школьник получил травму ноги Фото:

Вечером 13 июня во дворе дома на улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени автомобиль Mazda сбил восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Ребенок неожиданно выехал из-за автомобиля
Ребенок неожиданно выехал из-за автомобиля
Фото:

«8-летний велосипедист сбит вчера автомобилем Mazda во дворе дома по улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени. Предварительно, школьник выехал на проезжую часть во дворовой территории из-за припаркованного транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП ребенок получил травму ноги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Вечером 13 июня во дворе дома на улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени автомобиль Mazda сбил восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. «8-летний велосипедист сбит вчера автомобилем Mazda во дворе дома по улице 30 лет Победы, 75 в Тюмени. Предварительно, школьник выехал на проезжую часть во дворовой территории из-за припаркованного транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате ДТП ребенок получил травму ноги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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