Определились первые ведомства РФ, которые сократит Мишустин

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Заседание комитета по законодательству Курганской областной думы. Курган, депутат, чиновник, документы, повестка заседания, руки
Источник в правительстве рассказал, что Россвязь и Роспечать сократят в рамках оптимизации, начатой Михаилом Мишустиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В РФ приняли решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Их функции передадут Минцифре, сообщил источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из ведомств.

«Полномочия Россвязи и Роспечати будут переданы в Минцифры», — передает РБК со ссылкой на источник. Это решение принято в рамках изменения структуры управления в России, начатой премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В пресс-службе правительства изданию отказались комментировать эту новость.

Реформа официально начнется с 1 января 2021 года и продлится три месяца. В ходе этого сократят 5% федеральных чиновников и 10% штата в регионе. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предсказал возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати, перелает «Национальная служба новостей».

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение, что первыми в рамках этой реформы сократят работников силовых ведомств. При этом финансирование ведомств РФ останется на прежнем уровне, сообщает «Царьград». Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что данная реформа пойдет на пользу системе управления в РФ, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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