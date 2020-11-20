Определились первые ведомства РФ, которые сократит Мишустин

В РФ приняли решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Их функции передадут Минцифре, сообщил источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из ведомств.
«Полномочия Россвязи и Роспечати будут переданы в Минцифры», — передает РБК со ссылкой на источник. Это решение принято в рамках изменения структуры управления в России, начатой премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В пресс-службе правительства изданию отказались комментировать эту новость.
Реформа официально начнется с 1 января 2021 года и продлится три месяца. В ходе этого сократят 5% федеральных чиновников и 10% штата в регионе. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предсказал возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати, перелает «Национальная служба новостей».
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение, что первыми в рамках этой реформы сократят работников силовых ведомств. При этом финансирование ведомств РФ останется на прежнем уровне, сообщает «
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