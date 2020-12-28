28 декабря 2020

Екатеринбургский журналист стал ведущим нового шоу на «России-1». «Малахов — мой босс»

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Антон Демидов стал ведущим федерального телеканала Фото: Дарья Попова © URA.RU

Шеф-редактор радио ГТРК «Урал» Антон Демидов стал ведущим нового федерального шоу «Смотреть до конца» на телеканале «Россия-1». Анонс передачи журналист выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, в программе участвуют многие российские звезды: телеведущий Андрей Малахов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Елена Воробей, певица Елена Катина и другие. Премьера состоится 3 января в 11:15.

«Это большой федеральный проект. Малахов — мой босс. Наша задача — подружить интернет и телевидение, поэтому шоу называется „Смотреть до конца“ У нас есть звездная команда и представители интернет-мира. Они специально для звездной команды будут составлять задания и присылать видеоролики с участием животных, детей или просто какие-то забавные вещи. Мы смотрим этот ролик в студии и останавливаем на самом интересном месте. Телезрители и звезды должны угадать, чем закончится», — рассказал Демидов о новой программе в эфире радио «Маяк».

На вопрос ведущих о зарплате он подчеркнул, что «это не миллионы». «У звезд первого эшелона есть гонорары, а я кто такой? Провинциальный ведущий радио», — самокритично высказался журналист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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