В монастыре заявили,что солдаты ведут себя нагло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики начали штурм в Среднеуральском женском монастыре, находящийся под властью Сергия Романова. Об этом сообщили в официальном сообществе паломников монастыря.

«Братья и сестры! Срочно, кто может, в монастырь! Кто не может. Встаем на псалом 90. В монастыре штурм. Солдаты ведут себя нагло, монахинь держат группами под охраной. Что с отцами, неизвестно», — написали в монастыре. Там также заявили, что правоохранители якобы сняли золото с икон. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал комментировать происходящее. По его словам, это «это тематика епархии».

Добавлено: По данным ТАСС, отец Сергий задержан для дачи показаний. «Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — пишет агентство. Адвокат бывшего схиигумена сообщил, что Сергия увезли в главное управление СУ СКР России по Свердловской области.