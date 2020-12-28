28 декабря 2020

Причиной задержания отца Сергия стал призыв «умереть за Россию»

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Бывшего схимонаха подозревают в склонении детей к самоубийству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Причиной задержания Сергия (Николай Романов) стал видеоролик, размещенный на YouTube. Об этом журналистам рассказали источники в правоохранительных органах.

Ранее телеграм-канал экс-схиигумена сообщил о том,его задержали для дачи показаний. «Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию», — пишет ТАСС.

По словам адвоката Сергия Светланы Герасимовой, ее подзащитного подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего лица»). Видео силовиков просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Следственные действия, по ее словам, проходят с грубыми нарушениями УПК. «Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают», — цитирует Герасимову «Коммерсант». По данным

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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