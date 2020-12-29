Детский омбудсмен объяснил, с чего началось дело отца Сергия

Отец Сергий спрашивал послушниц монастыря, готовы ли они умереть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал о своем обращении в прокуратуру, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца Сергия о склонении несовершеннолетних к суициду. По словам детского омбудсмена, речь идет о ролике, в котором отец Сергий спрашивал послушниц монастыря, готовы ли они умереть.

«Мы мониторим интернет-пространство, смотрим ленты. Если вдруг возникают вопросы по соблюдению прав детей, то направляем обращение в прокуратуру для дачи правовой оценки того, что происходит. Это касается различных ситуаций — от собак, которые покусали ребенка, до опасных горок. В этой череде была и эта ситуация в монастыре — ролик, где фигурировали священник и монахини. Мы с юристами посоветовались, посмотрели, что, на наш взгляд, присутствует нарушение закона о защите детей от негативной информации. Попросили прокуратуру дать оценку», — рассказал URA.RU Игорь Мороков.

По словам омбудсмена, обращение было направлено в надзорные органы около двух недель назад. «Это не была какая-то спланированная акция —просто мониторинг сети», — уточнил Мороков.

Отец Сергий был задержан ночью 29 декабря силовиками в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря. В настоящее время его конвоируют в аэропорт для отправки в Москву. Возле монастыря собираются сторонники опального схимонаха.