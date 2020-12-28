Врач назвал срок, когда снизится смертность от коронавируса в РФ

Вакцинация от COVID-19 среди пожилых людей снизит смертность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Снижение смертности от коронавируса в России произойдет не раньше весны 2021 года, когда вакцинация затронет людей старше 60 лет. С таким прогнозом выступил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Если применение вакцины будет массовым, то это позитивно скажется на эпидемиологической ситуации. Однако я бы не стал прогнозировать какой-то видимый массовый эффект от нее раньше весны. Препарат нужно произвести, затем привить большое число людей. Процесс формирования иммунитета к инфекции после вакцинации тоже занимает довольно длительное время», — рассказал Мохамед Али «Известиям».

Врач ожидает, что вакцинация людей старше 60 лет должна снизить уровень летальности от коронавируса. Однако на уровень общей заболеваемости, по его словам, она повлияет меньше — число заразившихся среди пожилых людей ниже, поскольку они строже соблюдают режим самоизоляции.

Ранее в Центре имени Гамалеи, в котором разработали препарат «Спутник V», заявили, что иммунитет от инфекции выше у тех, кто поставил прививку, пишет «Национальная служба новостей». На днях Минздрав РФ одобрил вакцинацию среди людей старше 60 лет. После этого прививку поставил президент России Владимир Путин.