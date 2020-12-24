В России побит рекорд по заражениям и смертности от коронавируса

Зараженные коронавирусом 23 декабря выявлены во всех 85 регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 635 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в России.

«За сутки в России выявлено 29 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 27 250 заболевших COVID-19», — говорится в сообщении. Бессимптомники — всего 15,1% (4512 человек). Из больниц выписаны всего 26 890 человек. Всего с начала эпидемии в России заразились уже почти три миллиона человек (2 963 688 случаев заражения).

Больше всего зараженных в Москве, 8203 новых больных. На втором месте по заболеваемости остается Санкт-Петербург 3756 человек. Еще 1538 человек заболели в Московской области.

В УрФО ситуация не менее тяжелая, в Свердловской области выявили 418 больных за сутки. В Пермском крае и Челябинской области по 330 и 309 заражений соответственно. Гораздо лучше ситуация в ХМАО (229 заболевших) и ЯНАО (177 заболевших). Более спокойная ситуация в Тюменской и Курганской областях, где найдено 170 и 106 больных.

Около недели назад в Великобритании заявили об обнаружении нового, более заразного типа коронавируса, напоминает RT. Из-за этого в российской Госдуме предложили закрыть границы со всеми странами. Ученые уже заявили, что перестанут ставить плацебо при прививке от коронавируса, пишет агентство Nation news.