Поклонская назвала проповеди отца Сергия опасными

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Проповеди отца Сергия опасны для людей, считает Наталья Поклонская Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело отца Сергия

Заявления экс-священника Сергия опасны для людей. Его задержание небезосновательно. Таким мнением о своем бывшем духовнике поделилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«То, что я видела — умереть за Россию, все дела, — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Мне жалко людей, которым морочат голову», — заявила Поклонская «Подъему».

Правоохранительные органы не просто так решили задержать Сергия, отметила Поклонская. Депутат добавила, что верит в принятие судом и другими органами справедливого решения о судьбе бывшего схимонаха.

Сергия задержали в ночь с 28 на 29 декабря. Его доставили в здание Следственного комитета в Екатеринбурге. Позднее его перевезли в Москву. Бывшему священнику выдвинули обвинение в склонении несовершеннолетних к суициду и в других правонарушениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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