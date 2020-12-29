Поклонская назвала проповеди отца Сергия опасными

Заявления экс-священника Сергия опасны для людей. Его задержание небезосновательно. Таким мнением о своем бывшем духовнике поделилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«То, что я видела — умереть за Россию, все дела, — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Мне жалко людей, которым морочат голову», — заявила Поклонская «Подъему».
Правоохранительные органы не просто так решили задержать Сергия, отметила Поклонская. Депутат добавила, что верит в принятие судом и другими органами справедливого решения о судьбе бывшего схимонаха.
Сергия задержали в ночь с 28 на 29 декабря. Его доставили в здание Следственного комитета в Екатеринбурге. Позднее его перевезли в Москву. Бывшему священнику выдвинули обвинение в склонении несовершеннолетних к суициду и в других правонарушениях.
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