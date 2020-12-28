Челябинец заплатил больше миллиарда, чтобы закрыть уголовное дело

На налогах топ-менеджер «заработал» почти 1,4 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Экс-директор ЗАО «Южуралавтобан» Иван Святелик, получавший крупные дорожные контракты в Челябинской области при губернаторе Михаиле Юревиче, вернул государству почти 1,4 млрд рублей, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. После этого суд в Магнитогорске закрыл его уголовное дело.

«Святелик обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с января 2013 по сентябрь 2014 года. В ходе рассмотрения дела в бюджет РФ полностью были уплачены суммы недоимки по налогу, а также пени и штрафы — на сумму 1 млрд 325 тысяч рублей. Ущерб был возмещен в полном объеме, судом уголовное дело прекращено», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

С 2012-го по 2014 год «Южуралавтобан» контролировался фирмами депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера тогдашнего губернатора области Михаила Юревича. С августа 2012 по 2014 годы компания накопила налоговую недоимку более чем на 1 млрд рублей. В феврале 2017 года все операции по его счетам были остановлены. Попытки новых владельцев не платить по счетам предыдущих были заблокированы судом.

Хищение средств в ЗАО «Южуралавтобан» легло в основу уголовного дела о миллиардных взятках с дорожных контрактов. В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с Белоусова, его дело сейчас рассматривается в московском суде. Сам Белоусов заявил URA.RU о своей невиновности, его представители не комментируют ход процесса. Юревич находится за пределами России.