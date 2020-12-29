Российский миллиардер признал ипотеку рабством

Ипотека является одним из видов современного рабовладения. Таким мнением поделился российский предприниматель, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков.
«Ипотека выглядит, как безобидная штука — надолго взял, потихонечку платишь и так далее. На самом деле это вид современного рабовладения», — заявил Рыбаков в видео, опубликованном на его youtube-канале.
Рыбаков подчеркнул, что ипотека порождает у человека страх потери. По его словам, заемщик начинает переживать по поводу возможной потери работы и испорченной кредитной репутации. Из-за этого он еще больше начинает зависеть от кредитных выплат и перестает думать рационально.
Олигарх осудил людей за желание иметь собственное жилье. По его словам, в настоящее время арендовать квартиру более выгодно.
Миллиардер Игорь Рыбаков родился в 1972 году в Магнитогорске Челябинской области. Основной актив бизнесмена — компанию «Технониколь» он основал совместно с однокурсником еще во время учебы в институте. К 2015 году фирма вошла в Топ-200 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes.
Подписывайтесь на URA.RU в