Как встретить Новый год в Кургане без штрафов

Новогодние праздники в Курганской области пройдут в условиях жестких ограничений Фото: Александр Кадников © URA.RU

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В Курганской области, несмотря на коронавирусные ограничения, подготовлена насыщенная новогодняя программа, сообщает пресс-служба главы региона. В то же время, из-за пандемии в Зауралье продолжает действовать режим повышенной готовности, за нарушение которого предусмотрен штраф.

«Мероприятия планируются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Игровые программы, концерты, мастер-классы, зимние забавы, интерактивные программы, новогодние шествия и многое другое ожидает зауральцев в ближайшие дни», — говорится в сообщении. В правительстве отмечают, что мероприятия будут проводиться с соблюдением мер санитарной безопасности.

Подробная программа новогодних мероприятий опубликована на сайте правительства. Так, ежедневно в 15:00 в областном доме народного творчества и в 16:00 на площадке у памятника Красину будут проходить концерты творческих коллективов региона, а в 18:00 в Горсаду — тематические познавательно-игровые программы.

Вместе с тем, в Курганской области запрещено проведение новогодних корпоративов. Кафе и рестораны не должны работать после 23:00, а 31 декабря — после 15:00. По данным источников URA.RU, близких к ресторанному бизнесу, в Кургане постоянно проводятся рейды по заведениям общепита. «Проверяют, чтобы кафе не нарушали запреты, посетители не танцевали, чтобы маски у всех были. За такие нарушения могут наказать и заведение, и посетителей», — рассказал инсайдер. Помимо этого, жители старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, детям запрещено посещать общественные места без взрослых.

В пресс-службе областного УМВД прокомментировали URA.RU, что полицейские постоянно проверяют соблюдение режима повышенной готовности, в том числе работу ресторанов. Новогодняя ночь не будет исключением. На нарушителей запрета будут составлены административные протоколы. Владельцам заведений грозит штраф — от ста до трехсот тысяч рублей.