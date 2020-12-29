Протодиакона Кураева лишили сана

Епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Заштатный клирик опубликовал в своем „Живом журнале“ оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина», — объяснил Легойда. Кураев разместил публикацию 21 апреля 2020 года. В этих действиях РПЦ обнаружила признаки хулы относительно церкви.
Также Кураев якобы обвинял Русскую православную церковь в «организации раскола», пишет председатель Синодального отдела. Протоиерея трижды вызывали на заседания церковного суда, однако не являлся туда, объяснил Легойда. Только один раз он не пришел по уважительной причине.
Перед четвертым заседанием Кураев попросил перенести суд на январь из-за пандемии. Однако в церковном суде не согласились и рассмотрели дело заочно. Решение о лишении Кураева сана вступит в силу, если его утвердит правящий архиерей Москвы. До тех пор духовник может его обжаловать, уточняет RT.
29 декабря Кураев заявил, что в конфликте отца Сергия с церковью он стоит на стороне патриарха, пишет «Национальная служба новостей». В июле Сергия также лишили сана схиигумена.
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