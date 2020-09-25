Глава СПЧ рассказал, к чему приведет новый расчет МРОТ

Новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увереннее и чаще поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения страны, что станет важным инструментом борьбы с бедностью. Такое мнение выразил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Новый расчет позволит увереннее, чаще, надежнее поднимать доходы наименее обеспеченных слоев населения. Это будет важным ресурсом, важным средством борьбы с бедностью. Та задача, которую поставил президент», — сказал Фадеев в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее стало известно, что в РФ хотят отвязать минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции. Предположительно, такое решение позволит повысить МРОТ до 12 792 рублей.
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