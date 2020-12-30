Путин оставил российских судей без премий

Владимир Путин заморозил закон о дополнительных выплатах судьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заморозил закон о ежемесячном вознаграждении судьям. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Приостановить до 1 января 2022 года действие абзаца шестого пункта 1 статьи 19 закона РФ „О статусе судей в РФ“», — говорится в законопроекте. В статье, действие которой приостановлено, говорится о ежемесячном вознаграждении судьям.

Судьи могли получать выплаты за выслугу лет, за ученую степень, за знание иностранных языков. Также судьи могли получать выплаты в качестве поощрения. Некоторым судьям, согласно закону, назначалось до 150 процентов должностного оклада.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым средняя зарплата российских госслужащих в 2019 году выросла на 12,9% по сравнению с 2018. Она составила 60,2 тысяч рублей.