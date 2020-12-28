Росстат раскрыл, на сколько выросли зарплаты чиновников

Средняя зарплата российских госслужащих в 2019 году выросла на 12,9% по сравнению с 2018 и составила 60,2 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
При этом в центральных аппаратах федеральных органов чиновники стали получать на 10,6% больше. Их зарплата достигла 140 тысяч рублей. Муниципальные служащие в среднем получали 45,5 тыс. рублей (рост на 8% к 2018 году). Всего на конец 2019 года в России насчитывалось 727,5 тысяч госслужащих.
Ранее сообщалось, что индексация окладов российских госслужащих приостанавливается до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. В Минфине объяснили это решение необходимостью обеспечения поддержки населения и финансирования мероприятий для развития экономики в период пандемии коронавируса. Без повышения зарплат остались, в том числе, члены российского парламента. Это поможет сэкономить почти 200 млрд рублей, следует из данных проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы.
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