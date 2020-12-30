Клевета в интернете будет наказываться лишением свободы до двух лет или штрафом до 1 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за клевету. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь за клевету в интернете нарушителям будет грозить лишении свободы до двух лет или штраф до 1 млн рублей.

«Клевета совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет», — говорится в документе.

Кроме того, клевета о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием будет наказываться штрафом до 3 млн рублей или 4 годами колонии. За клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера предусмотрен срок до 5 лет или штраф размере 5 млн рублей. За клевету с использованием своего служебного положения человек может лишиться свободы на 3 года или будет оштрафован на 2 млн рублей.

Также Владимир Путин подписал пакет поправок о митингах, согласно которым запрещено митинговать у зданий экстренных служб, а также финансировать проведение митингов из-за рубежа. Кроме того, теперь митингами могут быть признаны несколько одиночных пикетов.

Ранее соответствующий законопроект о клевете был принят Госдумой, передает «Национальная служба новостей». Адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов заявил, что закон, предусматривающий уголовное преследование за клевету в интернете, развязывает руки конкретным чиновникам при наказании своих обидчиков.