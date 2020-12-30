Правительство продлит льготы по ЖКХ для россиян

Обеспечением поручения будет заниматься правительство вместе с генсоветом «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ могут продлить. Президент России Владимир Путин озвучил соответствующее поручение.

«Правительству РФ во взаимодействии с Генеральным советом „Единой России“ обеспечить продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — приводит ТАСС поручение главы государства. Президент составил перечень требований по итогам социального онлайн-форума партии «ЕР».

Ранее Путин также подписал ряд законов, которые вскоре начнут действовать на территории страны. Так, за клевету грозит лишение свободы сроком до пяти лет, пишет RT, а за отказ удалять информацию с сайтов можно получить штраф в размере 8 миллионов рублей. Блокировка российских СМИ на иностранных платформах грозит им присвоением статуса «допускающего дискриминацию против российских СМИ», сообщает телеканал 360.