Некоторые законы, подписанные президентом РФ, предусматривают высокие штрафы для населения
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вскоре начнут действовать на территории страны. Они опубликованы на официальном сайте правовой информации.
- Закон о лишении свободы за клевету. Штрафы варьируются от 1 до 5 млн рублей. Также нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.
- Закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций из зарубежных источников, а также за счет россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».
- За отказ удалять информацию с сайтов можно получить штраф в размере 8 млн рублей. В частности, речь идет об экстремистских материалах, данных о способах приготовления и применения наркотиков и детской порнографии.
- Чиновникам теперь грозит наказание за оскорбление граждан. За хамство они могут получить штраф в 150 тысяч рублей.
- Также подписан закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Теперь расселение ветхого и аварийного жилья в регионах будет происходить быстрее.
- Роскомнадзору предоставили право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ.
- Теперь будет запрещено использовать в общем доступе персональные данные без согласия их владельца. А гражданам предоставят право требовать от оператора удаления такой информации.
- Согласно закону, подписанному Путиным, запрещено разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.
- Еще один закон предписывает, чтобы физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, признавались иностранными агентами.
- Президент подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Теперь правительство сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование стоимости для стабилизации ситуации.
- Путин подписал закон о молодежной политике в РФ. В нем говорится о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.
- Соцсети с посещением 500 тысяч пользователей в сутки должны создать представительство в России. Также им необходимо модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.
- Путин подписал закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112. Ранее система работала в 56 регионах.
- Россиянам придется заплатить штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Он составит 1,5 тысячи рублей для владельцев легкового транспорта и для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей.
- Наказание за хулиганство с применением оружия ужесточили. Теперь за это деяние будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.
- Также уголовная ответственность теперь грозит за блокировку движения транспорта. Если подобные действия привели к гибели человека, то предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, к двум и более жертвам — до 10 лет. Штрафы в зависимости от тяжести последствий варьируются от 300 до 700 тысяч рублей.
- Подписан закон о заморозке ежемесячном вознаграждении судьям. Ранее некоторым из них начисляли до 150 процентов должностного оклада.
- Владимир Путин также подписал закон о новой методике расчета МРОТ. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.
Подписывайтесь на URA.RU в