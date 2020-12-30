Некоторые законы, подписанные президентом РФ, предусматривают высокие штрафы для населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вскоре начнут действовать на территории страны. Они опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Закон о лишении свободы за клевету. Штрафы варьируются от 1 до 5 млн рублей. Также нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций из зарубежных источников, а также за счет россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».

За отказ удалять информацию с сайтов можно получить штраф в размере 8 млн рублей. В частности, речь идет об экстремистских материалах, данных о способах приготовления и применения наркотиков и детской порнографии.

Чиновникам теперь грозит наказание за оскорбление граждан. За хамство они могут получить штраф в 150 тысяч рублей.

Также подписан закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Теперь расселение ветхого и аварийного жилья в регионах будет происходить быстрее.

Роскомнадзору предоставили право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ.

Теперь будет запрещено использовать в общем доступе персональные данные без согласия их владельца. А гражданам предоставят право требовать от оператора удаления такой информации.

Согласно закону, подписанному Путиным, запрещено разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Еще один закон предписывает, чтобы физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, признавались иностранными агентами.

Президент подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Теперь правительство сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование стоимости для стабилизации ситуации.

Путин подписал закон о молодежной политике в РФ. В нем говорится о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

Соцсети с посещением 500 тысяч пользователей в сутки должны создать представительство в России. Также им необходимо модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.

Путин подписал закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112. Ранее система работала в 56 регионах.

Россиянам придется заплатить штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Он составит 1,5 тысячи рублей для владельцев легкового транспорта и для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей.

Наказание за хулиганство с применением оружия ужесточили. Теперь за это деяние будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Также уголовная ответственность теперь грозит за блокировку движения транспорта. Если подобные действия привели к гибели человека, то предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, к двум и более жертвам — до 10 лет. Штрафы в зависимости от тяжести последствий варьируются от 300 до 700 тысяч рублей.

Подписан закон о заморозке ежемесячном вознаграждении судьям. Ранее некоторым из них начисляли до 150 процентов должностного оклада.

Владимир Путин также подписал закон о новой методике расчета МРОТ. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.