Путин подписал ряд новых законов. За клевету будут сажать, а чиновники заплатят за хамство

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Некоторые законы, подписанные президентом РФ, предусматривают высокие штрафы для населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вскоре начнут действовать на территории страны. Они опубликованы на официальном сайте правовой информации.

  • Закон о лишении свободы за клевету. Штрафы варьируются от 1 до 5 млн рублей. Также нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.
  • Закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций из зарубежных источников, а также за счет россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей».
  • За отказ удалять информацию с сайтов можно получить штраф в размере 8 млн рублей. В частности, речь идет об экстремистских материалах, данных о способах приготовления и применения наркотиков и детской порнографии.
  • Чиновникам теперь грозит наказание за оскорбление граждан. За хамство они могут получить штраф в 150 тысяч рублей.
  • Также подписан закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Теперь расселение ветхого и аварийного жилья в регионах будет происходить быстрее.
  • Роскомнадзору предоставили право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ.
  • Теперь будет запрещено использовать в общем доступе персональные данные без согласия их владельца. А гражданам предоставят право требовать от оператора удаления такой информации.
  • Согласно закону, подписанному Путиным, запрещено разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.
  • Еще один закон предписывает, чтобы физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, признавались иностранными агентами.
  • Президент подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Теперь правительство сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование стоимости для стабилизации ситуации.
  • Путин подписал закон о молодежной политике в РФ. В нем говорится о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.
  • Соцсети с посещением 500 тысяч пользователей в сутки должны создать представительство в России. Также им необходимо модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.
  • Путин подписал закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112. Ранее система работала в 56 регионах.
  • Россиянам придется заплатить штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Он составит 1,5 тысячи рублей для владельцев легкового транспорта и для водителей автобусов и грузовиков — 5 тысяч рублей.
  • Наказание за хулиганство с применением оружия ужесточили. Теперь за это деяние будет грозить лишение свободы на срок до семи лет.
  • Также уголовная ответственность теперь грозит за блокировку движения транспорта. Если подобные действия привели к гибели человека, то предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, к двум и более жертвам — до 10 лет. Штрафы в зависимости от тяжести последствий варьируются от 300 до 700 тысяч рублей.
  • Подписан закон о заморозке ежемесячном вознаграждении судьям. Ранее некоторым из них начисляли до 150 процентов должностного оклада.
  • Владимир Путин также подписал закон о новой методике расчета МРОТ. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.

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