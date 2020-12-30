30 декабря 2020

Пригожин хочет отсудить у Навального и его сторонников 77 млн

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Иски к Алексею Навальному связаны с защитой чести и репутации Евгения Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общая сумма исков, которые подал бизнесмен Евгений Пригожин к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам, составляет 77 млн рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе группы компаний «Конкорд» Пригожина. Иски поданы в связи с порочащими честь бизнесмена высказываниями в интернете.

«В ближайшее время будет подготовлено и отправлено в суд по меньшей мере еще шесть новых дел. Всего по состоянию на среду десять исков Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданные юридической службой компании „Конкорд“ в московские районные суды, приняты и рассматриваются», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там добавили, что продолжат отслеживать публикации на предмет наличия сведений, которые не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию Евгения Пригожина. Отдельно в компании подчеркнули, что иски не связаны с политическими взглядами ответчиков.

Ранее стало известно, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по подозрению в «Мошенничестве в особо крупном размере». Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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