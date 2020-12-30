Депутат Рады назвал лохами всех сторонников Зеленского

Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал «лохами» всех, кто проголосовал за действующего президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут», — заявил Рабинович. Он подчеркнул, что Зеленский обманул избирателей и надругался над ними.

Рабинович считает, что действующий президент Украины не справляется со своими обязанностями. Он указал на ошибку Зеленского, когда тот отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», хотя другие препараты еще недоступны для страны. При этом украинский лидер признался, что не сможет объяснить народу отказ от российского препарата, напоминает RT.

Ранее Зеленский запретил российским грузовым судам перемещаться по рекам Украины, передает телеканал 360. Кораблям других иностранных государств разрешено проходить по внутренним водам страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал России ад в 2021 году.