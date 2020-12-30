30 декабря 2020
29 декабря 2020

Суд не может вынести решение против помощника схиигумена Сергия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, могучев всеволод
Всеволоду Могучеву грозит арест за неповиновение полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дела о неповиновении полиции против пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволода Могучева. Об этом URA.RU сообщили в судебной инстанции. Там уточнили, что во время заседания соратнику опального священника стало плохо.

«Мы ждем бригаду скорой помощи. Ему не просто плохо стало, он заявил, что у него болезненные ощущения, плохо себя чувствует», — объяснили URA.RU в суде. В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время. В суде не смогли уточнить, когда cмогут вынести решение по делу Могучева.

Адвокат соратника Сергия Михаил Толмачев рассказал URA.RU, что Могучев пожаловался на острую боль в районе живота, когда прибыл в здание суда. К зданию суда была вызвана скорая помощь, однако бригада приняла решение не госпитализировать ответчика. Сейчас защита ждет прибытия второй скорой помощи.

Ранее после задержания отца Сергия Могучев был доставлен в Ленинский районный суд Екатеринбурга, но его госпитализировали после заявлений о плохом самочувствии. 30 декабря он был арестован на пять суток за неповиновение полиции. Однако Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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